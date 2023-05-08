Полиция информировала, что им об акте вандализма не сообщали.
По данным полиции, они увидели информацию в социальных сетях и выслали на место происшествия экипаж.
Краеведческий музей г. Меркине сообщил об этом инциденте на своей странице в "Facebook".
"Сегодня ночью в Меркине скульптура А. Раманаускаса-Ванагаса была залита краской. Если у вас есть информация, которая поможет установить преступника, просим связаться с нами или напрямую с полицией", - информирует музей.
Полиция начнет досудебное расследование
Полиция Алитусского уезда намерена в ближайшее время начать досудебное расследование инцидента.
"Мы отреагировали на сообщение старосты Меркине, которое мы сами заметили в соцсетях. На месте происшествия работают сотрудники полиции, в ближайшее время будет начато досудебное расследование инцидента", - сообщила Elta начальник Отдела коммуникаций Главного комиссариата полиции Алитусского уезда Кристина Янулевичене.
Принятой в 2018 г. декларацией Сейм признал командира партизан А. Раманаускаса-Ванагаса главой Литовского государства, боровшегося с оккупацией. А. Раманаускас-Ванагас с момента гибели Йонаса Жямайтиса-Витаутаса в плену оккупанта 26 ноября 1954 г. по 29 ноября 1957 г. (смерти его самого в тюрьме КГБ в Вильнюсе) являлся высшим литовским государственным деятелем того времени.
Останки командира партизан А. Раманаускаса-Ванагаса искали до 2018 года, когда их нашли на кладбище Нашлайчю в Антакальнисе. В том же году он был торжественно похоронен на Антакальнисском кладбище.
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