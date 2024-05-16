В Медининкай было остановлено движение: граждан Кубы пытались уговорить вернуться в Беларусь

16 мая из Литвы должны были выслать шестерых граждан Кубы: троих мужчин, двух женщин и двух девочек-подростков. Первым об этом сообщил портал 15min.
Sienos grupė в четверг сообщила в фейсбуке, что на Медининкском КПП нелегалов, в числе которых была беременная женщина, пытались вытолкнуть на территорию Беларуси, якобы никто не рассматривал их заявку на предоставление убежища.
"Агне Билотайте сотрудничает с белорусским режимом (…) Такие действия как сотрудничество с белорусским режимом при возвращении иностранцев через КПП идет вразрез с защитой прав уязвимых людей. Мы призываем сотрудников как можно скорее прекратить такие действия", – писали представители Sienos grupė.
Представители Министерства внутренних дел сказали Delfi, что не хотят это комментировать, а решение принимает не МВД.
Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал Delfi, что просьбы о убежище этих иностранцев уже рассмотрели. Эти люди пришли в Литву через КПП в Медининкай 3 недели назад. На КПП они попросили убежища и были размещены в Пабраде, в Центре регистрации беженцев.
"Это стандартная ситуация – с начала до конца ничего нового нет", – заверил он. По его словам, Департамент миграции в срочном порядке рассмотрел их прошения, но не нашел оснований для предоставления убежища.
"Думаю, оценили и состояние здоровья, и угрозы. Конечно, это дело Департамента миграции, но факт такой", – прибавил он.
СОГГ отметил, что статус этих кубинцев в Литве - не впущены в страну.
Кубинцы могли обжаловать решение Департамента миграции в суде, но этого ждать не стали. На вопрос, почему их решили депортировать, не дожидаясь обжалования, Мишутис ответил, что они могут подать жалобу и, находясь за пределами Литвы.
"Нет юридических оснований для пребывания в Литве", – сказал он.
По его словам, перед доставкой нелегалов в Медининкай, врачи осмотрели их.
"Никого не возвращают в Беларусь, если есть угроза здоровью", – заверил Мишутис.
По его словам, белорусская сторона согласилась их принять, однако кубинцы решили не уходить.
"Пограничники физическую силу не применяли", – заверил он.
По словам Мишутиса, кубинцам объясняли, что в Литве они находятся нелегально, что не могут оставаться в Литве.
"Нормально говорили, но они заартачились, стоят, не уходят. Время идет, на проезжей части стоят 7 человек, а там интенсивное движение грузовых машин (...) Небезопасно, мало ли что может случиться", – сказал он.
Из-за этого, по словам Мишутиса, было остановлено движение, однако уговорить кубинцев не удалось. Их решили вернуть в Пабраде.
"Это не вопрос жизни и смерти, необязательно в тот же день, в тот же час выдворить из Литвы. Жили три недели, поживут еще сколько-то", – сказал он.
Мишутис пока не сказал, как будут решать этот вопрос.