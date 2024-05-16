В Медининкай было остановлено движение: граждан Кубы пытались уговорить вернуться в Беларусь

Представители Министерства внутренних дел сказали Delfi, что не хотят это комментировать, а решение принимает не МВД.

" Агне Билотайте сотрудничает с белорусским режимом (…) Такие действия как сотрудничество с белорусским режимом при возвращении иностранцев через КПП идет вразрез с защитой прав уязвимых людей. Мы призываем сотрудников как можно скорее прекратить такие действия", – писали представители Sienos grupė.

Sienos grupė в четверг сообщила в фейсбуке, что на Медининкском КПП нелегалов, в числе которых была беременная женщина, пытались вытолкнуть на территорию Беларуси , якобы никто не рассматривал их заявку на предоставление убежища.

16 мая из Литвы должны были выслать шестерых граждан Кубы: троих мужчин, двух женщин и двух девочек-подростков. Первым об этом сообщил портал 15min.

Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал Delfi, что просьбы о убежище этих иностранцев уже рассмотрели. Эти люди пришли в Литву через КПП в Медининкай 3 недели назад. На КПП они попросили убежища и были размещены в Пабраде, в Центре регистрации беженцев.

"Это стандартная ситуация – с начала до конца ничего нового нет", – заверил он. По его словам, Департамент миграции в срочном порядке рассмотрел их прошения, но не нашел оснований для предоставления убежища.

"Думаю, оценили и состояние здоровья, и угрозы. Конечно, это дело Департамента миграции, но факт такой", – прибавил он.

СОГГ отметил, что статус этих кубинцев в Литве - не впущены в страну.