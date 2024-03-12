В Медининкай задержан первый автомобиль с российскими номерами

Инцидент был зарегистрирован в 23 ч.

На КПП Медининкай приехал автомобиль Audi Q7 с российскими номерами. Автомобиль был задержан. Выяснилось, что владелец авто - гражданка России, гражданин Молдовы находился в автомобиле один.

Водителя ознакомили с действующими с 11 марта 2024 года правилами и информировали, что его ждет штраф и конфискация автомобиля.

Был составлен протокол об административном правонарушении. Машина стоимостью 41 690 евро задержана. Скорее всего, она будет конфискована и передана для нужд Украины.

С 11 марта в Литве и в других странах Евросоюза (ЕС) не должно остаться автомобилей с российскими номерными знаками. До понедельника эти автомобили должны были покинуть территорию ЕС.