Мигрантки рассказали представителям Красного креста, что задержавшие их пограничники не дали им даже одеться. СООГ утверждает, что женщины устроили беспорядки, но никто против них избыточную силу не применял, а одежду они с себя сняли, чтобы их не увели на допрос.

Видео с задержанными в начале марта женщинами появилось в среду, 23 марта. Представитель Красного креста Эгле Самуховайте подтвердила, что им об этом инциденте известно. Когда произошел инцидент, представителей Красного креста в центре не было.

Самуховайте сказала, что позиция женщин и СООГ не совпадает.

"Женщины сказали, что пограничники пришли уже после протеста, они даже не успели одеться, а их перевели в один из домиков, надели на них наручники – женщины прикрывались одеялами, они провели в запертом доме целый день", – представила версию задержанных Самуховайте.

Она сказала, что задержанные боятся говорить об этом публично, это вызывает беспокойство.

Между тем пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что такой инцидент в начале марта во время массовых беспорядков действительно имел место, но пограничники, по его словам, избыточную силу не применяли.

По данным пограничников, в ночь на 2 марта в Медининкском центре, в женском секторе, началась акция протеста среди мигранток из Африки: несколько женщин требовали их освободить, бросали в пограничников еду, свернули несколько сегментов заграждения между мужским и женским сектором.

По словам представителя СОГГ, к ним подключились еще 80 мужчин-мигрантов, беспорядки длились всю ночь, пограничники применили слезоточивый газ, вызвали подкрепление, а самых агрессивных 6 мужчин и 7 женщин взяли под стражу, на них надели одноразовые наручники.

Позже, по словам Мишутиса, суд разрешил ограничить их право на перемещение по территории центра.

"Бунт произошел ночью, людей разделили на секторы, а самых активных бунтовщиков доставили в помещение пограничников для допроса, некоторые из них прятали лица под масками, платками, шапками. Видео, которое распространяют женщины - это провокация, как и то, что происходило в ту ночь", – сказал Мишутис.

По его словам, пограничники только хотели увести женщин на допрос, женщины разделись сами.

"Никто из пограничников их не раздевал, никто не применял силы. Они сняли одежду, заявив – что вы с нами сделаете, не поведете на улицу?", – рассказал Мишутис.

"Пограничники не растерялись, завернули их в одеяла, порывала и отвели в служебное помещение на допрос. Потом они оделись. Но никто не заламывал им руки и не применял насилия", – заверил он.

По его словам, мигранты во время задержания часто плюют в пограничников, кусают их, пытаются провоцировать.

"То, что показывают - элементарное неподчинение порядку, провокация, попытка вывести пограничников из равновесия", – прибавил он.

мигрантов были переведены в Центр регистрации беженцев в Пабраде, в общежитие задержанных, ограничены их возможности перемещения по центру.

Самуховайте сказала, что в последнее время напряжение среди мигрантов растет из-за войны в Украине, они знают, что находятся рядом с белорусской границей, а ведь Беларусь поддерживает военную агрессию России.

"Первая причина - боязнь войны и то, что они находятся у границы с Беларусью. Также поднимается вопрос разного отношения к беженцам, имеется в виду - все открыто для украинцев, все доступно, а эти люди, среди которых есть те, кто бежал из-за определенных угроз, находятся в ином положении", – заметила она.

Самуховайте призывает СОГГ учредить миссию омбудсмена или еще какую-то должность для независимой оценки таких споров или позволить рассмотреть эту ситуацию контролеру парламента.

"Мы не должны ждать подобных происшествий, когда есть две стороны, которые противоречат друг другу, должны действовать механизмы, которые расследуют обстоятельства, внутреннее расследование, а не то, что говорят сами пограничники, должен быть субъект, оценивающий обе стороны", – сказала она.

Напомним, что нелегальные мигранты в 2021 году стали приходить в Литву, Латвию и Польшу через Беларусь. В Литву незаконно попали 4200 человек. Страны Запада обвиняют Минск в том, что он намерено организовал потоки мигрантов, эти действия считают гибридной агрессией. Сейчас нелегалов на территорию Литвы не впускают.