В Медининкай почтили память погибших

По словам президента Гитанаса Науседы, медининкская трагедия "увенчала террористическую кампанию, которая велась на границе Литвы в течение нескольких месяцев".

"Но весть об этом жестоком преступлении не запугала нас, хотя исполнила боли, жалости и сочувствия к погибшим. Напротив – сплотила Литву, вдохновила на то, чтобы мы устояли перед всеми вызовами и победили", – представил речь президента его советник Дарюс Урбонас.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, когда произошла эта трагедия, думали, что "быть может, это последние конвульсии советской империи, страшные, трагические, болезненные, но последние".

"Но мы были неправы, сейчас видим, что советская империя до сих пор бьется в конвульсиях, каждый день. (...) Каждый день в Украине гибнут люди: мирные жители, военные, служащие – а также те, кто выполняет свой долг перед родиной", – сказала премьер.

Первый фактический глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис подчеркнул, что "сегодня вся Украина - это Медининкай".

"Людей убивают за то, что они украинцы", – сказал он.

Как обычно 31 августа торжественная служба состоялась в Кафедральном соборе, позже - торжественная церемония почтения памяти жертв на Антакальнисском кладбище.

Кроме того, состоялся традиционный забег Медининкай-Вильнюс, эстафета на 35 км, трасса которой соединяет место гибели и погребения жертв.

На месте погребения традиционно высыпают горсть земли, принесенной из места трагедии в Медининкай.

31 июля 2022 года исполнился 31 лет со дня трагедии в Медининкай, в 1991 г. рано утром в этот день на Медининкском посту, на границы Литвы и Беларуси, рижские омоновцы напали на литовских пограничников.

Были убиты семеро литовских служащих, а один тяжело ранен. Убиты Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, Антанас Мустейкис, Станисловас Орлавичюс и Ричардас Рабавичюс.

Удалось спасти жизнь тяжело раненому таможеннику Томасу Шярнасу.