aA
В Училище пограничников в Медининкай в понедельник начали монтировать модульные дома для мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой.
В Медининкай начался монтаж модульных домов для мигрантов
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Сегодня начинаются монтажные работы. В соответствии с подписанным договором, городок модульных домов может начать действовать уже на следующей неделе", - сказал журналистам в понедельник глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

По его словам, в модульные дома будут переводить мигрантов с погранзастав, приоритет будет у матерей с детьми или других наиболее уязвимых групп людей.

Статьи по теме:
Глава МВД: до конца года в Литве может оказаться 10 тысяч нелегальных мигрантов  (24)
Глава МИД Литвы: темпы миграции не снижаются, нужны санкции для всех участников процесса  (68)

Как сказал глава СОГГЛ, в модульных домах сначала намечается поселить около 800 мигрантов, однако есть возможность удвоить их число, то есть довести его до 1,6 тыс.

Чуть раньше в понедельник Р. Любаевас сказал радио LRT, что погранзаставы сейчас заполнены и находятся "на грани своих возможностей".

Глава СОГГЛ отметил, что сейчас приходится селить иностранцев в не приспособленных для этого помещениях, например, в гаражах.

Р. Любаевас информировал, что сейчас в Литве находятся сотрудники Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, с ними обсуждаются возможности возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения.

"Во время этого визита мы очень конкретно будем говорить об организации совместных операций, а также о возможности организовать процесс идентификации (мигрантов) и выдачи проездных документов", - отметил он.

"В этом у Frontex большой опыт, кроме того, Frontex может нам помочь в контактах с отдельными государствами Евросоюза, которые такие операции организовывали и у которых есть контакты с ответственными ведомствами стран происхождения. Мы считаем, что это сотрудничество обязательно поможет нам ускорить такие процессы", - сказал глава СОГГЛ.

В этом году границу с Литвой из Беларуси перешли почти 4 тысячи нелегальных мигрантов. Это число в 40 с лишним раз превышает количество мигрантов за весь 2020 год.

Литва из-за выросшего потока мигрантов объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что рост миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава СОГГ: погранзаставы почти исчерпали возможности по размещению нелегалов (26)

Достигнут предел возможностей по размещению мигрантов...

TOP новостей

Глава МИД Литвы: темпы миграции не снижаются, нужны санкции для всех участников процесса (68)

Темпы миграции из Беларуси в Литву не снижаются, и...

Желающим вернуться в страны происхождения нелегальным мигрантам будут предлагать деньги (28)

Литовские пограничники и сотрудники миграционных...

Премьер-министр Литвы: если ситуация станет сложной, будем просить разместить мигрантов в других странах ЕС (94)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Vakcinos nuo koronaviruso Daiva Razmuvienė Vytenis Andriukaitis

Эпидемиолог: штамм "дельта" во много раз опаснее обычного COVID-19, времени не осталось (52)

Штамм "дельта - причина быстрого распространения COVID-19 ,...

В Минск начинаются полеты еще из трех городов Ирака, все билеты распроданы (95)

В Минск стартуют полеты из еще трех городов Ирака....