В машинах водителей, предоставляющих услуги подвоза, планируется установить видеокамеры

 
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ФОТО: Shutterstock

В машинах водителей, предоставляющих услуги подвоза, планируется установить видеокамеры. Такое предложение зарегистрировали депутаты. Они утверждают, что это послужит безопасности самих пассажиров. Правда, записи будут хранить всего две недели, а если пассажир не захочет, чтобы его снимали на видео, то никаких улик не останется, сообщают журналисты телеканала LNK.

Сами водители пока ждут решения. О предложении рассказал депутат Линас Йонаускас. По его словам, этот порядок должен обеспечить безопасность пассажиров.

"В первую очередь, это забота о безопасности людей. В интернете есть немало жалоб: есть случаи домогательств, оскорблений и т.д. Люди чувствуют себя небезопасно. Есть ведь и дети, которые ездят одни. Конечно, водители из других стран не всегда владеют литовским, не всегда с ними удается договориться.

Часто пассажиры слышат брань св свой адрес. Ситуации бывают разными, главное тут - безопасность. Отсюда и идея таких поправок, которые обеспечат безопасность хотя бы отчасти, и 14 дней будет хранится видео", – сказал Йонаускас.

По его словам, требование такое - в каждом автомобиле должен быть видеорегистратор, который будет снимать все, что находится за пределами машины и в ее салоне.

Йонаускас подчеркнул, что пассажир может отказаться от съемки, заказав машину без видеосъемки. Это надо будет делать на стадии оформления заказа.

"Видеокамеры помогают решать проблемы. Есть прекрасные примеры и полиции и инспекторов по охране природы. Больше 10 лет назад я сам работал в Министерстве охраны окружающей среды, мы по своей инициативе снабдили инспекторов видеокамерами, это дисциплинировало нарушителей. Конечно, инспектор и полицейский всегда предупреждают, что делают видеозапись. Нарушители ведут себя менее агрессивно", – сказал депутат.

Он напомнил, что такая практика дала положительный результат и в полиции, это также послужила снижению случаев небольшого взяточничества.

Йонаускас отметил, что ответственность за использование видеокамер будет лежать на операторе платформы, через которую пассажиры заказывают машину.

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