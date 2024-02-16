В машинах водителей, предоставляющих услуги подвоза, планируется установить видеокамеры

Сами водители пока ждут решения. О предложении рассказал депутат Линас Йонаускас. По его словам, этот порядок должен обеспечить безопасность пассажиров.
"В первую очередь, это забота о безопасности людей. В интернете есть немало жалоб: есть случаи домогательств, оскорблений и т.д. Люди чувствуют себя небезопасно. Есть ведь и дети, которые ездят одни. Конечно, водители из других стран не всегда владеют литовским, не всегда с ними удается договориться.
Часто пассажиры слышат брань св свой адрес. Ситуации бывают разными, главное тут - безопасность. Отсюда и идея таких поправок, которые обеспечат безопасность хотя бы отчасти, и 14 дней будет хранится видео", – сказал Йонаускас.
По его словам, требование такое - в каждом автомобиле должен быть видеорегистратор, который будет снимать все, что находится за пределами машины и в ее салоне.
Йонаускас подчеркнул, что пассажир может отказаться от съемки, заказав машину без видеосъемки. Это надо будет делать на стадии оформления заказа.
"Видеокамеры помогают решать проблемы. Есть прекрасные примеры и полиции и инспекторов по охране природы. Больше 10 лет назад я сам работал в Министерстве охраны окружающей среды, мы по своей инициативе снабдили инспекторов видеокамерами, это дисциплинировало нарушителей. Конечно, инспектор и полицейский всегда предупреждают, что делают видеозапись. Нарушители ведут себя менее агрессивно", – сказал депутат.
Он напомнил, что такая практика дала положительный результат и в полиции, это также послужила снижению случаев небольшого взяточничества.
Йонаускас отметил, что ответственность за использование видеокамер будет лежать на операторе платформы, через которую пассажиры заказывают машину.