aA
Отопительный сезон в Литве обычно заканчивается во второй половине апреля, однако это сложно предсказать - все зависит от погодных условий, заметил президент Литовской ассоциации поставщиков услуги отопления Валдас Лукошявичюс.
В марте счета за отопления удивят: НДС компенсируют за три месяца
© DELFI / Andrius Ufartas

"В прошлом году он длился до мая. Жители каждого дома могут сами решать, когда завершить сезон. Если большинство решает, что пора, можно подать заявление, и отопление в доме отключат. Общее решение принимается муниципалитетом. Нет особого регулирования, связанного с температурой, многое зависит от муниципалитета", – сказал LNK Лукошявичюс.

Статьи по теме:
Отопительный сезон в Литве завершится еще не скоро
Опрос: вильнюсцы Зуокаса оценивают лучше, чем Шимашюса

"В этом году счета за март будут интересными. Они повсюду будут маленькими, включая Вильнюс, поскольку государство подарило жителям компенсацию. Поскольку в Вильнюсе цены были самыми большими, то снижение цен здесь почувствуют больше всего. Это в каком-то смысле будет пасхальный подарок для жителей", – сказал он.

Он привел приме - если счет был 100 евро, то НДС за три месяца - это 27 евро. На эту сумму снизят счета в марте.

"В марте потребление тепла было немного выше, чем в феврале, но цена была похожей. Грубо говоря, счета будут меньше, чем в феврале", – заметил Лукошявичюс, заметив, что дольше отопительный сезон обычно длиться на взморье, а короче бывает - на востоке страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава Минфина Литвы: предлагается повысить пенсии, социальные пособия, ННМ

Чтобы смягчить рост цен, правительство Литвы...

Премьер Литвы: "Ну отключите газ, и будем жить без вашего газа, и сами не хотим этот газ брать" (1)

" Путин - это российский вождь. И это Россия должна...

Эксперты оценили способы обуздания цен: перетерпеть в это время было бы сложно (3)

В Литве обсуждают меры по сдерживанию роста цен....

TOP новостей

Экономисты: ждет пик роста цен, надо готовиться затягивать пояса

По прогнозам экономистов, самый большой рост цен...

Специальный эфир Delfi: рассказывают жители разрушенной Бородянки, беженцы в Австрии и переселенцы в Днепре

Бородянка находилась на главном направлении...

Ukraina Ukraina Ukraina

Война в Украине. Пентагон: отвод российских войск от Киева и Чернигова завершен

Российское вторжение в Украину продолжается больше...

Русский драмтеатр Литвы предлагают реформировать в Театр нацменьшинств – идея уже обсуждается

Предложение о реформировании Русского драмтеатра в...

В марте счета за отопления удивят: НДС компенсируют за три месяца

Отопительный сезон в Литве обычно заканчивается во...