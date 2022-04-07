В марте счета за отопления удивят: НДС компенсируют за три месяца

"В прошлом году он длился до мая. Жители каждого дома могут сами решать, когда завершить сезон. Если большинство решает, что пора, можно подать заявление, и отопление в доме отключат. Общее решение принимается муниципалитетом. Нет особого регулирования, связанного с температурой, многое зависит от муниципалитета", – сказал LNK Лукошявичюс.

"В этом году счета за март будут интересными. Они повсюду будут маленькими, включая Вильнюс, поскольку государство подарило жителям компенсацию. Поскольку в Вильнюсе цены были самыми большими, то снижение цен здесь почувствуют больше всего. Это в каком-то смысле будет пасхальный подарок для жителей", – сказал он.

Он привел приме - если счет был 100 евро, то НДС за три месяца - это 27 евро. На эту сумму снизят счета в марте.

"В марте потребление тепла было немного выше, чем в феврале, но цена была похожей. Грубо говоря, счета будут меньше, чем в феврале", – заметил Лукошявичюс, заметив, что дольше отопительный сезон обычно длиться на взморье, а короче бывает - на востоке страны.