В Мариямполе вместо поваленной ветром елки появилась новая

"Конструкции были так сильно повреждены, что ремонт потребовал бы немало времени. Поэтому мы обсудили вопрос с муниципалитетом и решили, немного изменив конструкции, поставить елку иного дизайна: была имитация натуральной елки, сейчас поставили каркасную, в форме конуса, но сохранили тот же дизайн, который был, тот же красный, подарочные коробки и т.д.", – сказал Delfi глава компании Lumidėja Каролис Балвочюс.