В магазине ребенок съел булочку за 60 центов: забывшая заплатить мать еще долго не забудет этот опыт

Жительница Молетай Раса с маленьким ребенком магазин Lidl в Укмерге, на ул. Витауто, посетила 2 декабря. Пока делала покупки, Раса взяла булочки для ребенка, ребенок съел одну. Раса сказала, что, расплачиваясь за все остальные товары, она забыла заплатить за съеденную булочку.

“Только после покупки сразу подошел охранник и спросил, ели ли мы булочку. Я сразу сказал да, мы съели, извинилась и спросила, где заплатить. Я хотела сразу пойти на кассу, но он начал говорить, что это кража, мол, пройдемте, пожалуйста, в служебное помещение, мы напишем заявление, вызовем полицию”, — рассказала жительница.

Раса сказала, что там провела с ребенком около часа, приехали сотрудники полиции.

"Мне вроде как хотели выписать устное предупреждение - протокол, но не в денежном выражении, он бы висел в системе год, моля я наказана за кражу, и даже не было бы написано, что это за булочку стоимостью 60 центов. Просто за кражу. Я не соглашалась, мы долго разговаривали <...> пока наконец заявление не забрали”, — рассказала она.

Наконец она сказала, что заплатила за булочку и ушла.

Охранники и сотрудники Lild вместо того, чтобы обвинить ее в краже, считает Раса, могли просто напомнить ей, что булочка не оплачена.

По ее оценке, сотрудникам не хватало простой человечности.

“Они не пытались разговаривать, сразу сказали, что кража, все, идем в служебное помещение. Они не спрашивали, забыли ли мы. <…> Больше всего меня ранит то, что они смотрели на меня через камеры как на самого крупного вора и так это трактовали, ждали, когда я совершу ту кражу, преступление в их глазах”, — сказала Раса.

Она сказала, что, вероятно, больше не будет посещать магазины Lidl: “Я так разочарована и, вероятно, больше не буду ходить в Lidl, особенно в Укмерге”.

Представитель Lidl: Мы еще раз оценим обстоятельства, чтобы это больше не повторилось

Представитель Lidl Lietuva по связям с общественностью Лина Скерсите подтвердила Delfi, что инцидент действительно произошел в магазине в Укмерге, и объяснила, почему Раса вызвала подозрения в краже.

“Иногда бывают случаи, когда покупатели употребляют товар или его часть перед тем, как купить. Практически всегда в таких случаях покупатели сообщают продавцу, что товар был потреблен до покупки и должен быть включен в счет.

В данном конкретном случае у сотрудников магазина возникли подозрения, так как покупательница положила в карман пустой пакет, оставшийся от товара, не сообщила об этом кассиру и не оплатила товар. Если подозревается кража, всегда вызывают полицию, так было и в этом случае.

Однако после разговора с покупательницей обстоятельства прояснились, и по-хорошему разошлись”, — рассказала Delfi Л. Скерсите.

В дальнейшем, по ее словам, подобных ситуаций постараются избегать: “Мы также понимаем позицию самой покупательницы, поэтому еще раз оценим обстоятельства данной ситуации и действия сотрудников, чтобы избежать возможных недоразумений в будущем”.