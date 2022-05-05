В магазинах Rimi – сообщения о работниках, говорящих на иностранных языках

По словам представителя сети Миланы Кляцевич, людей разных национальностей на работу принимают уже давно. Среди работников сети есть граждане Латвии, Венесуэлы, Беларуси, Украины, Узбекистана, Афганистана, Нигерии и др. Больше всего иностранцев работает в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.
После того как началась война в Украине, сеть стала принимать граждан Украины. "До начала войны в сети Rimi уже работали несколько граждан Украины, которые с семьями уже жили в Литве, но после начала войны их количество достигло 97. Они работают на разных позициях: работники в зале, кассиры, работники цеха, уборщицы, курьеры. Украинцы свою работу выполняют ответственно и качественно", – сказала Кляцевич.
По ее словам, сеть Rimi на рынке известна как дружественная для иностранцев, поэтому многие приезжие узнают об этом от своих знакомых, друзей, домочадцев.
"Мы также общаемся с разными организациями, которые представляют работодателей. У нас были люди, которые приезжали сразу с намерением устроиться на работу в нашу компанию", – сказала Кляцевич.
По ее словам, персонал Rimi общается с работниками-иностранцами на понятном им языке.
В магазинах Rimi можно найти таблички с указанием, на каком языке говорят работники. Сами работники-иностранцы носят значки, на которых указано, на каком языке он общается. Покупателей о работниках-иностранцев информируют по внутреннему радио.
По словам Кляцевич, все это помогает и работникам, и клиентам.
По словам специалиста, условия работы работников-иностранцев такие же как у остальных работников, они получают такие же социальные гарантии и зарплаты.
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