В магазинах проходит акция "Продовольственного банка": жителей призывают жертвовать продукты с длительным сроком годности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ar galiu užeiti? "Maisto bankas"
Ar galiu užeiti? "Maisto bankas"
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

В пятницу по всей Литве стартует 36-я акция Maisto bankas (Банк продовольствия). В ходе нее волонтеры, которые будут дежурить во многих магазинах страны, будут предлагать пожертвовать нуждающимся нескоропортящиеся продукты питания, такие как растительное масло, мясные или рыбные консервы.

В этом году акция Maisto bankas пройдет в 74 городах Литвы, в 379 магазинах. В ней примут участие 256 различных неправительственных организаций и рекордное количество – более 7400 волонтеров.

Simonas Gurevičius

"Мы очень надеемся, что еще большая группа людей внесет свой вклад, жертвуя продукты длительного срока годности, а также в торговых сетях, которые предоставляют такую ​​возможность, отсканировав флаер, врученный волонтером, а те, кто не может прийти в магазин в данный момент могут внести свой вклад, пожертвовав часть своего подоходного налога на доходы физических лиц", - цитируется в пресс-релизе глава Maisto bankas Симонас Гурявичюс.

Тем, кто не может прийти в магазин, предлагается пожертвовать средства, позвонив на короткий номер 1343 (пожертвование 5 евро) или, перечислив 1,2 проц. налога на доходы физических лиц.

По данным Maisto bankas, в Литве каждый пятый житель страны сталкивается с риском бедности, а каждый седьмой признает, что сталкивается с трудностями в обеспечении себя продуктами питания.

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