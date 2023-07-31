В магазинах Калининградской области – копии литовских продуктов

Здесь можно найти не только блины жемайчу, но и цеппелины. Фотографии сделаны на сайте сети Spar. Производитель этой продукции компания Momino, зарегистрированная в Калининграде.
"Не удивительно, что в Калининградской области производят такие продукты. Уже два десятилетия, воспользовавшись опытом литовских технологий, они там "пекут" литовский хлеб, делают вяленую и копченую колбасу. Кое-что получается лучше, кое-что - хуже. Литва для многих жителей области была "домашней" заграницей, куда можно было съездить за продуктами на выходных. И хотя с 2014 года действовали санкции – литовские продукты были на местных рынках. Сейчас поездки ограничены – это, вероятно, приведет к увеличению ассортимента "импортных" товаров", – объяснил ситуацию один из руководителей Pricer LT Пятрас Чепкаускас.
По его словам, важно и то, что Калининград стал "домашним" Западом для части россиян, которые не могут выехать за границу, той доступной "Прибалтикой", это тоже побуждает производство версии продукции соседней страны, чтобы туристы могли попробовать и увезти с собой.
Местный туризм в пределах области тоже процветает – в Калиниградской области живет меньше 1 млн. человек, а в прошлом году туда приехал 1,8 млн. туристов, в этом году прогнозируют около 2 млн.
"С экономической точки зрения это не дает нам никакой пользы, с другой стороны - это брак в работе бизнеса и государства, поскольку литовские товары интересуют россиян, а на соседних крупных рынках – Польши, Германии и др. мы фигурируем как поставщики сырья – сливок, сыра и "советских" продуктов, по которым ностальгируют некоторые жители", – заметил Чепкаускас.
Россияне копируют не только литовские продукты. В магазинах SPAR появились сосиски Bedronkovsky, никак не связанные с польскими магазинами Biedronka, писал sputniknews.com.