В магазинах Калининградской области – копии литовских продуктов

Здесь можно найти не только блины жемайчу, но и цеппелины. Фотографии сделаны на сайте сети Spar. Производитель этой продукции компания Momino, зарегистрированная в Калининграде .

"Не удивительно, что в Калининградской области производят такие продукты. Уже два десятилетия, воспользовавшись опытом литовских технологий, они там "пекут" литовский хлеб, делают вяленую и копченую колбасу. Кое-что получается лучше, кое-что - хуже. Литва для многих жителей области была "домашней" заграницей, куда можно было съездить за продуктами на выходных. И хотя с 2014 года действовали санкции – литовские продукты были на местных рынках. Сейчас поездки ограничены – это, вероятно, приведет к увеличению ассортимента "импортных" товаров", – объяснил ситуацию один из руководителей Pricer LT Пятрас Чепкаускас.