В мафиозной разборке пострадал и сын авторитета из банды "дактарасов"

После массовой драки в Каунасе, на аллее Лайсвес, 25 августа правоохрана выясняет, не вернулись ли в страну мафиозные разборки. Пока официально полиция не сообщает мотивы преступления, только говорит, что это разборки между представителями преступного мира. Сообщается, что в числе тех, на кого было совершено нападение – не только известный в криминальном мире Ритис Садаускаса, но и не менее известный Эгидиюс Смайлис, которого подозревали в совершении двух убийств, но не смогли доказать эти преступления - не хватило улик.