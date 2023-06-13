В мае зарегистрировано рекордное количество электромобилей

"Это новый рекорд по сравнению с предыдущим достижением в декабре 2021 г., когда за один месяц было зарегистрировано 440 электромобилей, из них 284 новых и 156 подержанных.

Количество электромобилей категории N1 (легкие грузовые) в Литве растет медленно: за май было зарегистрировано 9 электромобилей, всего в мае было зарегистрировано 266 легких грузовых электромобилей", – сообщило агентство.

По данным на 1 июня 2023 г. всего в реестре автотранспортных средств зарегистрировано 9 109 исключительно электрических автомобилей категорий M1 и N1.