С 1 мая изменился порядок работы больниц. Представитель Сантаришкской клиники Валдас Печелюнас рассказал, что ждет пациентов этой больницы.
Первое касается посещения пациентов. Сейчас никаких ограничений нет, кроме того, что пациентов можно навещать в определенные часы.
Второе изменение связано с тестированием пациентов на COVID-19. "Отныне будут тестировать только людей с симптомами и пациентов конкретных отделений (профилактически)", – сказал ом.
По словам Печелюнаса в Сантаришкской клинике по-прежнему требуется носить маски.
"Сообщают об окончании пандемии, но на деле еще достаточно много больных COVID-19, включая тех, кто попадает в реанимацию. Поэтому надо носить маски. Это нужно в первую очередь для безопасности пациентов", – сказал он.
По словам Печелюнаса, в реанимацию с COVID-19 редко попадают привитые пациенты.
"Чаще всего с ковидом в больницу попадают непривитые пациенты, но бывают и привитые. Заразиться привитый может, но тяжелая форма болезни у таких людей бывает редко", – сказал врач, заметив, что уже сейчас идет подготовка к осенней волне COVID-19.
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