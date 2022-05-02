С 1 мая изменился порядок работы больниц. Представитель Сантаришкской клиники Валдас Печелюнас рассказал, что ждет пациентов этой больницы.

Первое касается посещения пациентов. Сейчас никаких ограничений нет, кроме того, что пациентов можно навещать в определенные часы.

Второе изменение связано с тестированием пациентов на COVID-19. "Отныне будут тестировать только людей с симптомами и пациентов конкретных отделений (профилактически)", – сказал ом.

По словам Печелюнаса в Сантаришкской клинике по-прежнему требуется носить маски.

"Сообщают об окончании пандемии, но на деле еще достаточно много больных COVID-19, включая тех, кто попадает в реанимацию. Поэтому надо носить маски. Это нужно в первую очередь для безопасности пациентов", – сказал он.

По словам Печелюнаса, в реанимацию с COVID-19 редко попадают привитые пациенты.

"Чаще всего с ковидом в больницу попадают непривитые пациенты, но бывают и привитые. Заразиться привитый может, но тяжелая форма болезни у таких людей бывает редко", – сказал врач, заметив, что уже сейчас идет подготовка к осенней волне COVID-19.