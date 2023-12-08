В Лукишкской тюрьме пройдет гастроярмарка

На этот раз гастроярмарка охватит выходные две недели подряд - с 7 по 10 декабря и с 14 по 17 декабря. На ярмарке ждут дегустации, презентации новых товаров, музыка, танцы, выступления и подарки. Все на этой ярмарке будет связано с едой.