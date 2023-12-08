В Лукишкской тюрьме пройдет гастроярмарка

 
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Čiuožykla ir gastro mugė Lukiškių kalėjime
Čiuožykla ir gastro mugė Lukiškių kalėjime
ФОТО: Organizatorių nuotr.
В Лукишкской тюрьме начинается третья, уже ставшая традиционной, рождественская гастроярмарка. Здесь соберутся настоящие профессионалы, любящие свое дело торговцы, и много счастливых людей. На гастроярмарке ждет не только угощение, но и музыка, приятное окружение и культура, пишет madeinvilnius.lt.

На этот раз гастроярмарка охватит выходные две недели подряд - с 7 по 10 декабря и с 14 по 17 декабря. На ярмарке ждут дегустации, презентации новых товаров, музыка, танцы, выступления и подарки. Все на этой ярмарке будет связано с едой.

В прошлом году все желающие не вместились на территорию комплекса Лукишкской тюрьмы, поэтому в этом году откроют церковь Св. Николая Чудотворца и другие пространства бывшей тюрьмы.

Вход на ярмарку - бесплатный. Свою продукцию на ярмарке представят Aštriai Aštru, Kalba plytos, Backstage Cafe, Pakruojo dvaro spirito varykla, Nuogienė, Užpelkių medus, Sidro istorijos, Kaunas Sauce, Gerų minčių ūkis, Herbariumas, Beneplácito и др. Больше 50 производителей, поставщиков, фермеров предложат свою продукцию посетителям ярмарки.

Время работы:

7 – 10 и 14 – 17 декабря

IV 16:00 – 22:00
V 16:00 – 22:00
VI 12:00 – 22:15
VII 12:00 – 22:15

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