В Ливерпуле завершилось "Евровидение": трофей в руках шведки Лорин, Моника Линките заняла 11 место

Всего представительница Швеции набрала 583 балла. Финляндия была на втором месте с 526 баллами, Израиль на третьем месте - с 362, Италия на четвертом месте с 360 баллами, Норвегия - на пятом месте с 268 баллами.
Представительница Литвы Моника Линките вышла на сцену под номером 22, она заняла 11-е место.
Зрители отдали представительнице Литвы 46 баллов. После суммирования голосов комиссии и зрителей оказалось, что Моника Линките набрала 127 баллов.
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