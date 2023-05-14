В Ливерпуле завершилось "Евровидение": трофей в руках шведки Лорин, Моника Линките заняла 11 место

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В субботу вечером на "Ливерпуль Арене" представители 26 стран боролись за победу в песенном конкурсе "Евровидение". В конце вечера стало ясно – победителем "Евровидения-2023" стала представительница Швеции Лорин! Она стала первой женщиной в истории, дважды выигравшей конкурс.

Всего представительница Швеции набрала 583 балла. Финляндия была на втором месте с 526 баллами, Израиль на третьем месте - с 362, Италия на четвертом месте с 360 баллами, Норвегия - на пятом месте с 268 баллами.

Представительница Литвы Моника Линките вышла на сцену под номером 22, она заняла 11-е место.

Зрители отдали представительнице Литвы 46 баллов. После суммирования голосов комиссии и зрителей оказалось, что Моника Линките набрала 127 баллов.

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