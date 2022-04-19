Прояснения возможны в Клайпедском, Тельшяйском и Шяуляйском регионе, там будет без осадков. На юге страны пройдут дожди, особенно обильные осадки возможны в Шальчининкском, Варенском, Друскининкайском и Лаздийском районах. В этих регионах температура днем составит всего 6–9 градусов тепла, в других районах будет 10–15 градусов тепла.

В среду будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут лишь местами, в основном в южных регионах. Утром будет 1–6 градусов тепла, днем будет от 11 до 16 градусов тепла. Теплее всего будет у моря и на юго-западе страны.

В четверг погода незначительно изменится. Местами пройдут небольшие дожди, из-за облаков появится солнце. Ночью будет 2–7 градусов тепла, днем будет 12–17 градусов выше нуля.