Прояснения возможны в Клайпедском, Тельшяйском и Шяуляйском регионе, там будет без осадков. На юге страны пройдут дожди, особенно обильные осадки возможны в Шальчининкском, Варенском, Друскининкайском и Лаздийском районах. В этих регионах температура днем составит всего 6–9 градусов тепла, в других районах будет 10–15 градусов тепла.
В среду будет облачно с прояснениями. Дожди пройдут лишь местами, в основном в южных регионах. Утром будет 1–6 градусов тепла, днем будет от 11 до 16 градусов тепла. Теплее всего будет у моря и на юго-западе страны.
В четверг погода незначительно изменится. Местами пройдут небольшие дожди, из-за облаков появится солнце. Ночью будет 2–7 градусов тепла, днем будет 12–17 градусов выше нуля.
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