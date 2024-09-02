В Литву возвращаются туристы из-за границы: есть важная причина

Представитель „Путешествуй по Литве“ Йоланта Масюлене сказала, что в последнее время потоки туристов в стране последовательно растут.
Государственное агентство данных сообщает, что в первые полгода 2024 г число туристов увеличилось до 76%, по сравнению с тем же периодом 2019 г. В прошлом году (2023 г.) было достигнуто восстановление потоков до 71%.
„В 2023 г. было на 19% больше туристов, чем в 2022 г.
По предварительным данным этого года, мы видим тенденции роста. Приезжает много туристов из Польши, Латвии, Беларуси, Германии, растет поток из Соединенных Штатов Америки.
Если смотреть на данные первого полугодия 2024 г, больше всего туристов приехало из Латвии (29 000), Беларуси (27 000), Польши (27 000), Германии (17 000), Украины (15 000), Великобритании (14 000)“, – сказала Масюлене, заметив, что приехало немало туристов из Нидерландов (13 000) и США (12 000).
Она заметила, что на приезжих подействовала как пандемия, так и война в Украине.
„В 2023 г. Евросоюз достиг 99% количества туристов 2019 г. Однако данные по странам отличаются. Быстрее восстановился туризм в южных странах Европы и на Западе Европы.
Например, Франция, Испания, Греция, Португалия, Италия, Балканские страны. Страны, находящиеся рядом с военной зоной, фиксируют меньше туристов. В Литве ситуация также находится под влиянием европейских тенденций“, – сказала Масюлене.
По ее словам, некоторые туристы до сих пор оценивают ситуацию с безопасностью в регионе.
„Проведенное весной 2024 г. Европейской комиссией путешествий исследование показало, что около 11% путешественников в Европе больше всего озабочены военным конфликтом между Россией и Украиной.
Третий аспект - общий рост цен на поездки из-за инфляции, экономической ситуации и личных финансов“, – сказала она.
Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что в Литву еще не вернулись около 30% иностранных туристов, но тенденции положительные.
„Мы чувствуем положительный результат размещения немецкой бригады в Литве. Мы видим, что чувство безопасности растет, в Литву приезжает больше немецких туристов. Есть и группы и отдельные туристы.
Они чувствуют себя здесь безопаснее, уютнее, не осталось опасения войны. Я могу сказать, что и усадьбы сельского туризма сейчас пользуются популярностью среди иностранных туристов“, – заметила президент ассоциации.
Основной поток туристов сейчас едет из Германии, Латвии и Польши.
Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Лаура Таучюте заверила, что и на взморье приезжает все больше иностранных туристов.
„К нам едут латвийцы, эстонцы, поляки, немцы, скандинавы, бельгийцы, французы, итальянцы, испанцы и даже американцы.
Точных данных пока нет, но рост составит не менее 7%, а может и больше, точно будем знать позже в сентябре“, – сказала она.