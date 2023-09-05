В Литву возвращена увезенная отцом в Россию девочка

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкайте сказала, что возвращение ребенка на родину - заслуга всех литовских учреждений.
"Ребенок с мамой только что пересекли границу, они в Литве. Это результат объединенной работы всех ведомств, дипломатов, даже в темное время удалось найти самый маленький лучик света и вернуть похищенную гражданку Литвы на родину", – сказала Навицкене.
"По моим данным, девочка и мама чувствуют себя хорошо, они безопасно пересекли границу. Я благодарна всем литовским учреждениям", – сказала в интервью на LRT Навицкене.
"Я думаю, сегодня мы можем праздновать победу как государство – мама и ребенок вернулись на родину", – радовалась она.
Навицкене отметила, что маме и девочке специалисты Службы защиты прав ребенка окажут всю необходимую помощь.
Сестра матери девочки Моника сказала Delfi, что не может рассказать, как разворачивались события, поскольку не владеет такой информацией.
Ей известно только, что отец девочки не согласился встретиться со специалистами и показать девочку – он сказал, что с ней все хорошо, она ест и спит.
"Сегодня утром была информация, что отец не соглашается встретиться с матерью ребенка и показать ей дочь. Мы сотрудничали с Красным крестом в Литве и в России, со службой по правам ребенка в России, и я верю, что наши службы сделали все возможное.
У моей сестры был адвокат в Калининградской области, в Литве, мы делали все максимально по закону, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию. Оказывается, юридические пути действуют, мы благодарим всех, как калининградские службы, так и литовские ведомства", – сказала Моника.
"Я хочу поблагодарить всех, кто помог", – продолжила она.
DELFI напоминает, что 27 августа в 14.16 ч. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г.р.), что в тот же день, примерно в 10 ч., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время. В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 ч. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.
Российская сторона не выдала Литве мужчину с ребенком, заявив, что у мужчины есть российское гражданство, и поэтому нет оснований для его выдачи Литве.
Delfi сообщал, что похитивший свою дочь Альгирдас Шванис не был женат на матери ребенка и расстался с ней еще до рождения девочки. Ранее сообщалось, что 4 года назад Шванис приходил в парламент на конференцию, на которой высказывался в пользу принятия законов о домашнем обучении детей. Примерно в то же время Шванис поделился петицией, в которой требовал уменьшить степень вмешательства школы и госучреждений в частную жизнь семьи, связанную с воспитанием детей.
Шваниса в Литве признали виновным в похищении младенца и незаконном пересечении границы. Заочно выдано разрешение на его арест.
Во вторник, 5 сентября, мать похищенной девочки поехала в калининградскую область, где сделала все возможное, чтобы забрать ребенка домой.
"Мать отправилась в Россию и вместе со своими адвокатами прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки вернуть дочь под свою опеку", – сообщили в НЦАУ.
Литовские пограничники заметили, что надувная лодка пересекла литовско-российскую границу по реке Скирвите и зашла в камыш. К лодке подошел российский катер. По словам представителя Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюса Мишутиса, пограничники все еще пытались устно связаться с лицом, находившимся в лодке, но никакого ответа не получили.э