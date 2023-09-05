В Литву возвращена увезенная отцом в Россию девочка

Ей известно только, что отец девочки не согласился встретиться со специалистами и показать девочку – он сказал, что с ней все хорошо, она ест и спит.

Сестра матери девочки Моника сказала Delfi, что не может рассказать, как разворачивались события, поскольку не владеет такой информацией.

"Я думаю, сегодня мы можем праздновать победу как государство – мама и ребенок вернулись на родину", – радовалась она. Навицкене отметила, что маме и девочке специалисты Службы защиты прав ребенка окажут всю необходимую помощь.

"По моим данным, девочка и мама чувствуют себя хорошо, они безопасно пересекли границу. Я благодарна всем литовским учреждениям", – сказала в интервью на LRT Навицкене.

"Ребенок с мамой только что пересекли границу, они в Литве . Это результат объединенной работы всех ведомств, дипломатов, даже в темное время удалось найти самый маленький лучик света и вернуть похищенную гражданку Литвы на родину", – сказала Навицкене.

"Сегодня утром была информация, что отец не соглашается встретиться с матерью ребенка и показать ей дочь. Мы сотрудничали с Красным крестом в Литве и в России, со службой по правам ребенка в России, и я верю, что наши службы сделали все возможное.

У моей сестры был адвокат в Калининградской области, в Литве, мы делали все максимально по закону, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию. Оказывается, юридические пути действуют, мы благодарим всех, как калининградские службы, так и литовские ведомства", – сказала Моника.

"Я хочу поблагодарить всех, кто помог", – продолжила она.