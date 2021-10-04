В Литву возвращаются заморозки: на этой неделе без осадков

Во вторник ситуация не изменится. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Усилится ветер. Утром будет градусов на юго-востоке и 11 у моря. Днем будет чуть прохладнее, чем в понедельник - 12–17 градусов тепла.

В среду особых перемен не ожидается, над Балтийским морем пройдет атмосферный фронт. На западе страны облаков будет больше, однако осадков не ожидается. По-прежнему будет дуть сильный юго-восточный ветер. Ночью 5–10, днем 12–17 градусов тепла.

В четверг без осадков и солнечно. Немного успокоится ветер. Придет прохладная погода. Утром ожидается 4 градуса на юго-востоке и 5–8 в других районах. На косе утром 9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.

В пятницу Литва останется в зоне действия антициклона. Без осадков. Ветер успокоится. Ночью будет 2–7 градуса тела, утром заморозки до 0–2 градусов тепла. Днем будет всего 9–14 градусов выше нуля.

По нынешним данным, в выходные без осадков, будет чуть прохладнее, чем в рабочие дни. Увеличится вероятность заморозков.