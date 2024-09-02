В Литву возвращаются туристы из-за границы: есть важная причина

Представитель „Путешествуй по Литве“ Йоланта Масюлене сказала, что в последнее время потоки туристов в стране последовательно растут.

Государственное агентство данных сообщает, что в первые полгода 2024 г число туристов увеличилось до 76%, по сравнению с тем же периодом 2019 г. В прошлом году (2023 г.) было достигнуто восстановление потоков до 71%.

„В 2023 г. было на 19% больше туристов, чем в 2022 г.

По предварительным данным этого года, мы видим тенденции роста. Приезжает много туристов из Польши, Латвии, Беларуси, Германии, растет поток из Соединенных Штатов Америки.