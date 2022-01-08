Осадки ожидаются на большей части территории страны – дожди пройдут только на взморье, в остальных местах ожидается снег. В восточных районах погода будет оставаться сухой до вечера.
Будет дуть сильный южный ветер. В некоторых местах образуется гололед. Температура почти на всей территории страны - от 0 до 3 градусов ниже нуля.
В ночь на воскресенье во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Ветер южный, юго-западный стихнет до умеренного, без порывов. Температура воздуха понизится до 1-6 градусов ниже нуля. Теплее, около 0 градусов, будет только у моря.
В воскресенье днем также ожидаются осадки, преимущественно снег, небо будет облачным. Ветер не изменит направления и скорости, останется средней силы. Максимальная температура днем будет колебаться от - 2 до 2 градусов выше нуля.
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