Осадки ожидаются на большей части территории страны – дожди пройдут только на взморье, в остальных местах ожидается снег. В восточных районах погода будет оставаться сухой до вечера.

Будет дуть сильный южный ветер. В некоторых местах образуется гололед. Температура почти на всей территории страны - от 0 до 3 градусов ниже нуля.

В ночь на воскресенье во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Ветер южный, юго-западный стихнет до умеренного, без порывов. Температура воздуха понизится до 1-6 градусов ниже нуля. Теплее, около 0 градусов, будет только у моря.

В воскресенье днем также ожидаются осадки, преимущественно снег, небо будет облачным. Ветер не изменит направления и скорости, останется средней силы. Максимальная температура днем ​​будет колебаться от - 2 до 2 градусов выше нуля.