В Литву возвращаются эмигранты: какие города они выбирают?

Координатор проекта "Выбираю Литву" Индре Янкаускайте-Чинче рассказала LNK, что эмигранты стали возвращаться в Литву.

"Наконец-то фиксируются положительные перемены. Три последних года возвращается больше, чем уезжает. Только в 2022 году вернулось больше 14 000 граждан Литвы", – сказала LNK Янкаускайте-Чинче.

Эмиграция, по ее словам, продолжается, но стало возвращаться больше граждан.

"Если мы сначала думали, что вернуться, возможно, заставляет Brexit, потом ковид. Потом началась война в Украине, мы думали, что люди будут снова уезжать, но нет, возвращаются. Это радует", – сказала координатор проекта.

Она заметила, что опыт показывает - хуже всего Литву оценивают те, кто из нее не уезжал.