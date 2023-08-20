В Литву возвращаются эмигранты: какие города они выбирают?

Координатор проекта "Выбираю Литву" Индре Янкаускайте-Чинче рассказала LNK, что эмигранты стали возвращаться в Литву.
"Наконец-то фиксируются положительные перемены. Три последних года возвращается больше, чем уезжает. Только в 2022 году вернулось больше 14 000 граждан Литвы", – сказала LNK Янкаускайте-Чинче.
Эмиграция, по ее словам, продолжается, но стало возвращаться больше граждан.
"Если мы сначала думали, что вернуться, возможно, заставляет Brexit, потом ковид. Потом началась война в Украине, мы думали, что люди будут снова уезжать, но нет, возвращаются. Это радует", – сказала координатор проекта.
Она заметила, что опыт показывает - хуже всего Литву оценивают те, кто из нее не уезжал.
"Надо порадоваться. Средняя зарплата в Литве на самом деле значительно увеличилась, жизнь в Литве спокойная, воздух чистый, есть много возможностей. В прошлом году Литва получила больше всего прямых инвестиций – это показывает, что появились высококвалифицированные рабочие места, с хорошей зарплатой, вот литовцы и возвращаются. Многие, возможно, уезжали учиться и заработать на жилье. Литовцы не обязательно возвращаются в Каунас, Вильнюс или Клайпеду, как мы думаем. 60% едет в регионы", – отмечает Янкаускайте-Чинче.
Опрос показал, что эмигранты возвращаются, потому что им важно жить в Литве, где близкое социокультурное окружение, рядом близкие, особенно это касается тех, кто приезжает с детьми.
"Больше всего людей приезжает в августе, потому что начинается учебный год", – сказала собеседница.
Эмигранты приходят с разными вопросами - о поиске работы, о курсах переквалификации, о реинтеграции детей, о супругах иностранцах.
Янкаускайте-Чинче сказала, что психолог выяснила, что труднее всего людям принять решение о возвращении.
"Когда решение уже принято, все бюрократические препятствия отходят на задний план", – заметила собеседница.