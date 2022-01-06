В Литву возвращается зимняя погода

По всей стране время от времени будет идти снег, меньше осадков будет лишь в центральной части страны. Будет дуть холодный ветер, у моря порывы достигнут 15-17 м/с. В первой половине дня будет выше нуля, примерно 1-3 градуса тепла, а во второй – похолодает. Прогнозируют гололед.

В ночь на пятницу усилится антициклон, облака уйдут, поэтому снег возможен лишь в первой половине ночи. Местами сохранится опасность гололеда. Будет дуть сильный западный ветер. Ночью будет 3-8, у моря 1 градус тепла.

В пятницу днем небольшой снег ожидается на западе и на востоке страны. Будет дуть юго-западный, южный ветер, скорость ветра составит 7-12 м/с, у моря порывы будут достигать 15 м/с. Местами возможен гололед. Днем будет 0-3 градуса мороза, у моря 2 градуса тепла.

В выходные без особых перемен: осадки будут, но сильного похолодания пока не ожидается.