В Литву возвращается зимняя погода, пойдет мокрый снег

В ночь на вторник на востоке и на юге ожидаются затяжные осадки, в основном мокрый снег, на остальной части страны небольшой снег. Будет дуть порывистый юго-западный ветер скоростью до 15–18 м/с. Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, местами возможен гололед. Во вторник днем ожидается высокая облачность, местами пройдут осадки – в основном мокрый снег, дождь. Кое-где прогнозируют грозу. Будет дуть сильный ветер, скорость ветра 15–18 м/с. Температура составит 3–8 градусов тепла.
В среду ночью облака рассеются, небольшие осадки возможны лишь местами, днем появятся отдельные дождевые облака, возможен мокрый снег, дождь. Юго-западный ветер немного успокоится. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, гололед, днем будет всего 4–8 градусов.
В четверг над страной пройдут дождевые облака. И днем и ночью ожидаются осадки, ночью - мокрый снег, днем - дождь. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5–9 градусов тепла.
В пятницу ночью без особых осадков. Дождевые облака появятся днем, снова усилится ветер. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4–9 градусов тепла.
По нынешним прогнозам, ожидаются осадки и в выходные, особого потепления не будет.
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