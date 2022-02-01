В Литву возвращается зимняя погода: ожидается и снег, и мороз

Во многих районах будет идти небольшой снег, на юге местами прогнозируют метель. Почти повсюду будет 0–4 градуса мороза, только у моря чуть выше нуля, поэтому днем ожидается гололед.

В среду южнее Литвы пройдет небольшой циклон. Он затянет небо облаками, во многих районах пройдет снег. На юге ожидаются осадки средней интенсивности, в других районах осадки будут небольшими. Гололед. Ночью будет 2–7, а днем 0–5 градусов мороза.

В четверг давление снова поменяется. Будет иди небольшой снег. Ночью местами ожидается туман и иней. Ночью 3–8, местами до 11, днем 1–6 градусов мороза.