Местами ожидается гололед. Утром гололед прогнозируют во многих районах, днем на северо-западе.
Усилится ветер, местами порывы достигли 16 м/с. В Жемайтии и на взморье во время осадков возникнут короткие вьюги.
Температура будет колебаться в пределах 0-1 градуса тепла, в Тельшяй и Клайпедском районе немного ниже 0, а в Варенском и Шальчининкском будет 3-4 градуса тепла.
В ночь на среду местами, днем во многих районах ожидаются осадки. Ночью в основном будет идти снег, местами возможны небольшие вьюги. Гололед снова охватит большую часть страны. Ветер понемногу успокоится.
Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем будет от 2 градусов мороза до 1-2 градусов тепла.
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