Местами, в основном на востоке, пройдет небольшой снег. В большинстве районов ожидается гололед. Днем будет от 4 градусов мороза на северо-востоке страны, до чуть выше нуля на западе.
В ночь на четверг циклон утвердит свои позиции. Особых осадков не ожидается. Ночью будет 6–11 градусов мороза, местами на востоке до 12–16 градусов ниже нуля.
В четверг днем ситуация почти не изменится. Большую часть дня будет светить солнце. Вероятность осадков не велика. Днем будет 1–6 градусов мороза, на юго-западе 0–2 градуса тепла.
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