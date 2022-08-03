С утра будет малооблачно и ясно. Осадков не ожидается. Днем будет 23–26, на юго-западе 27–28 градусов тепла.

В четверг ночью облака будут редкими, небо ясным. Ночью будет 10–15, а местами на западе 16–18 градусов тепла.

В четверг днем будет еще теплее. День будет солнечный. Будет сухо. После обеда ожидается 25–29, местами до 30 градусов.