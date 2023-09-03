03 сентября 2023 г. 07:33

В Литву возвращается теплая погода

 
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
В воскресенье в Литве ожидается переменная облачность. Утром будет малооблачно.

Днем появятся дождевые облака, после обеда во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 18–23 градусов.

В ночь на понедельник усилится зона высокого давления. Облака рассеются, будет солнечно. Вероятность осадков невелика. Местами видимость ухудшится из-за тумана. Ночью будет 7–12 градусов, у моря будет 14–16 градусов тепла.

В понедельник днем ожидается теплая погода. Воздух быстро прогреется до 19–24 градусов тепла. Будет солнечно и без особых осадков.

Во вторник днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 10–15, днем 20–25 градусов тепла.

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