В Литву возвращается снежная и морозная зима

Во вторник в Литве будет облачно. Ожидаются осадки. Снег будет идти весь день. Меньше осадков будет на востоке. Ветер понемногу успокоится. Днем будет от 10–12 до 7–9 градусов тепла. В Вильнюсе снег будет идти в первой половине дня. Днем будет около 9 градусов мороза.
В среду в Литву придет более морозная погода. Осадков не ожидается. Ожидаются прояснения. Ночью будет 14-19 градусов, днем 9–12 градусов ниже нуля.
В четверг ночью местами пройдет снег, ночью местами пройдет небольшой снег, ожидается метель. Температура ночью опустится до 13–18, днем до 8–13 градусов.
В пятницу местами пройдет небольшой снег. Местами ожидается метель. Ночью будет 12–17 градусов мороза, а днем 9–14 градусов.
В субботу местами пройдет небольшой снег. Ожидается метель. Усилится ветер. Ночью будет 13–18, днем 8–13 градусов мороза.
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