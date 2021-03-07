В Литву вернулась зима: фотограф Delfi запечатлел заснеженный Вильнюс

В Вильнюсе снега было не так уж и мало. Однако снежный покров не такой толстый. Глядя на фотографии, сделанные фотографом Delfi, можно увидеть, что не все жители города любят снег. Многие защищаются от него с помощью зонтиков.
Также в воскресенье в Вильнюсе дует сильный ветер.
Выпавший снег также стал проблемой для водителей: они едут медленнее, потому что улицы местами скользкие. В воскресенье в других городах Литвы также идет снег.
Предлагаем вам посмотреть фотогалерею фотографа Delfi:
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