В Литву вернулась зима: фотограф Delfi запечатлел заснеженный Вильнюс

В Вильнюсе снега было не так уж и мало. Однако снежный покров не такой толстый. Глядя на фотографии, сделанные фотографом Delfi, можно увидеть, что не все жители города любят снег. Многие защищаются от него с помощью зонтиков.

Также в воскресенье в Вильнюсе дует сильный ветер.

Выпавший снег также стал проблемой для водителей: они едут медленнее, потому что улицы местами скользкие. В воскресенье в других городах Литвы также идет снег.

Предлагаем вам посмотреть фотогалерею фотографа Delfi: