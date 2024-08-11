2024.08.11 07:12

В Литву вернется тепло, однако дождь и ветер прогнозируют во многих регионах

 
ru.DELFI.lt
Šventoji
Šventoji
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

В воскресенье днем погоду обусловит зона низкого атмосферного давления, находящаяся севернее Литвы. Ожидается переменная облачность, в небе появятся и дождевые облака.

На большей части территории страны, особенно на севере и на востоке, ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Будет дуть холодный порывистый ветер, скорость ветра 15-20 м/с. Из-за дождя и ветра будет всего 18-23 градусов тепла. Теплее будет на юге страны.

В ночь на понедельник циклон понемногу начнет удалятся и ненадолго усилится зона высокого атмосферного давления. Небольшие дожди пройдут лишь местами. Будет дуть холодный ветер, сильные порывы ожидаются только у моря (15-17 м/с). Ночью будет 11-16 градусов тепла.

В понедельник днем снова придет циклон, а с ним и дождевые облака. В большинстве районов прогнозируют небольшие дожди, местами грозы. По-прежнему будет дуть холодный северо-западный ветер, однако опасных порывов уже не будет. Днем будет 18-23 градуса тепла.

В другие дни дождей будет меньше, вернется тепло.

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