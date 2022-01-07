В Литву вернется снежная погода

На востоке большую часть дня будет облачно с прояснениями, без особых осадков. Небо станет пасмурным вечером. В Аукштайтии пройдет снег, в Дзукии вероятность осадков невелика. Местами ожидается гололед, 0–2 градуса мороза. На западе светлее будет только с утра. Позже небо заволокут тучи, во многих районах ожидаются осадки, у моря мокрый снег. В первой половине дня будет скользко, местами небольшая поземка. В Жемайтии будет около 0, у моря 1–3 градуса тепла.

В субботу циклон принесет осадки в большинство районов. Ночью интенсивные осадки ожидаются на западе и на севере, в Вильнюсском и Алитусском районах ночью без осадков. Днем интенсивные осадки ожидаются в Аукштайтии, в других районах небольшой снег. На юге страны вообще без осадков. Местами под снегом ожидается гололед. Ночью будет 2–7 градусов мороза, у моря около 0, днем на востоке будет 3 градуса мороза, а на западе 2 градуса тепла.

В воскресенье погоду обусловит зона низкого давления. Ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. Местами ожидается гололед. Ночью будет 3–8 градусов мороза, днем 0–5 градусов мороза.

В начале следующей недели в Литве погоду должен обусловить небольшой антициклон. Будет сухо и ясно, ветер успокоится. Вероятность осадков невелика. По ночам морозы будут сильнее, днем чуть ниже нуля.