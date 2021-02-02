В Литву снова идет снег, он выпадет почти во всех районах

Больше всего снега выпадет на западе, в Вильнюсе, Алитусе и Утене снег пройдет только вечером. Будет дуть сильный юго-восточный ветер. Днем на востоке около Игналины, Утены и Вильнюса будет 3-5, в Каунасе и Шяуляй 2-4, в Таураге 1-3, а в Клайпеде 0-2 градуса ниже нуля.
В ночь на среду во многих районах будет идти снег, днем осадки прогнозируют лишь местами. Ночью будет облачно, поэтому температура опустится до 3-8 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла у моря.
В четверг вероятность осадков невелика, зато усилится мороз.
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