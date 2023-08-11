В Литву сбежал еще один российский офицер. Он запросил политическое убежище

«Я принимал участие в СВО, но находился все это время на территории Российской Федерации. На территории Украины я не был, — утверждает офицер. — Мы занимались обеспечением российских войск боеприпасами. Мы принимали боеприпасы со всей России, со всех частей, со всех арсеналов и распределяли их бригадам, частям непосредственно в Украину».

«3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. В данный момент я нахожусь в Республике Литва , где попросил политического убежища», — сказал Иван Королев Би-би-си.

Военнослужащий проходил службу в войсковой части 59313-39 (копия военного билета есть в распоряжении Би-би-си) — это «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа». В обычное время эта часть дислоцируется в поселке Тейсин Хабаровского края. Би-би-си направила запрос в Министерство обороны Российской Федерации.

Заявление от офицера-артиллериста, который был «заместителем начальника склада учетно-операционного отделения полевого артиллерийского склада» 11 августа было принято к рассмотрению, после чего его отправили в миграционный центр в Пабраде, где он будет находиться, пока литовские власти будут рассматривать его заявление.

Служба охраны государственной границы (СОГГ) в настоящее время расследует обстоятельства прибытия дезертира в Литву и не уточняет, въехал ли И. Королев в страну нелегально, через государственную границу или через другие государства Шенгенского соглашения.

По данным TV3, офицер оказался в Литве во второй раз – ранее ему отказали как нелегальному мигранту. СОГГ пока не подтвердил такую ​​информацию.