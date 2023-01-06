В Литву пришли холода, синоптики сообщают, когда грядут перемены

Днем будет холодно - 7–12, на северо-востоке местами 14 градусов мороза. В большинстве районов прогнозируют гололед. Будет дуть холодный ветер.
В субботу погода снова будет меняться, поскольку с запада придет атмосферный фронт. Будет пасмурно, усилится юго-восточный ветер. На юго-западе будет идти снег. Местами возможна метель. К утру выпадет 1–4 см снега. Днем снег и метель прогнозируют во многих районах. Под снегом – гололед. Ночью на юго-западе будет 8–13 градусов мороза, а на северо-востоке 14–19 градусов мороза. Днем будет 3–8 градусов ниже нуля, на северо-востоке 9–14 градусов мороза.
В воскресенье будет ветрено, местами будет идти небольшой снег. По-прежнему будет скользко. Ночью 3–8, на северо-востоке 9–14 градусов мороза, днем 3–8, у моря 0–2 градусов мороза.
В понедельник ситуация немного изменится, придет циклон. Ночью местами выпадет небольшой снег, днем смешанные осадки прогнозируют в разных районах. Будет скользко не только из-за гололеда, но и из-за ледяного дождя. Все еще будет дуть сильный юго-восточный ветер. Ночью будет 4–9, на юго-западе 0–3 градуса мороза. Днем на востоке будет ниже нуля а на западе0–2 градуса тепла.
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