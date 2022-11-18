В Литву пришла зимняя погода: в выходные станет еще холоднее

Прохладнее будет на юго-востоке, а теплее у взморья.

В ночь на субботу погода не изменится. На большей части территории Литвы пройдет снег, в основном на севере, ожидаются небольшие осадки. Прогнозируют гололед. Ночью будет 3–8 градусов мороза.

В субботу днем Литва окажется между двумя центрами низкого давления: один пройдет над Балтийским морем, другой - над южной частью Украины. Ожидается небольшой снег, гололед. Днем будет от 0 до 4 градусов мороза.

В воскресенье ночью давление понемногу начнет повышаться, облачность снизится. Осадки пройдут лишь местами, в основном на востоке. Кое-где прогнозируют гололед. Ночью будет 5–10 градусов мороза, у моря 1–3 градуса ниже нуля.

В воскресенье днем с запада к Литве приблизится еще одна зона низкого давления. На западе страны местами пройдет снег. После обеда будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

По нынешним данным, в начале следующей недели небольшой снег ожидается лишь местами. Температура в понедельник будет такой же, как в воскресенье, а со вторника немного потеплеет.