В Литву пришла четвертая партия вакцины AstraZeneca – 19,2 тыс доз

Как сообщило Министерство здравоохранения, часть партии этих вакцин поступят в центры вакцинации в этот же день, а другая часть – в среду.

В данный момент в стране ведется вакцинами от COVID-19 онкобольных, людей старшего возраста.

В Литве в данный момент прививают вакцинами производителей BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca. В целом в страну доставлено более 309 тыс. доз разных вакцин, из них 244,8 тыс. уже использованы.