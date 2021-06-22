Между тем сейчас в Литве общая ситуация идет на поправку.

"Как количество новых случаев, так число положительных тестов и больных в больницах – снижается. Мы находимся на стадии контроля над пандемией, это радует. Мы быстро идем к сценарию A", – сказал в передаче "Утро на Delfi" аналитик Вайдотас Землис-Балявичюс.

Правда, беспокоит падение числа прививающихся жителей. "Если сравнивать число людей, прививающихся первой дозой, то видно, что за три недели оно уменьшилось в три раза", – сказал он.

"Масштабы вакцинации упали, если взглянуть на опыт других стран, то летом мы, вероятно, не столкнемся в полной мере с действием нового штамма, но он раскроется осенью. Опыт других стран показал, что для того, чтобы справиться с этим штаммом осенью нам надо как можно больше людей привить двумя дозами. Если привьются всего 40-50%, то будут проблемы", – сказал Землис-Балявичюс.

Он предлагает подсчитать, во сколько нам обойдется карантин во время второй волны и выделить хотя бы часть этих денег на поощрение жителей вакцинироваться.

"Мы не можем ждать, когда люди пойдут прививаться в условиях плохой ситуации (...), надо получить две дозы. Если больницы будут заполнены, то мы увидим эффект только через 4 недели. Это нехорошо, надо делать все, чтобы такого не было. Это вопрос коммуникации, как достучаться до людей и объяснить им пользу вакцинации", – сказал Землис-Балявичюс.

Он не считает, что распространение индийского штамма неизбежно. "Африканский и британский штаммы тоже опасные, но они большого распространения не получили. Значит, мы что-то делаем правильно", – сказал ученый.

Он наполнил, что индийский штамм в Вильнюсе был выявлен у двоих человек, которые болели в конце мая.

"Если вариант дельта распространяется, то несильно", – сказал Землис-Балявичюс.

"Сейчас новых случаев немного, и это хорошо. Чем больше мы собьем число новых случаев, тем лучше стартовые позиции у нас будут, у нас будет больше времени на принятие решений. Если увидим, что индийский штамм доминирует, будем знать, что осенью нас ждут серьезные проблемы. Пока видно, что он только-только начинает распространяться у нас. Значит, у нас есть время на принятие решений", – продолжил он.

Он критически оценил заявления Министерства науки и образования о том, что осенью тестирование школьников не будет обязательным.

"Если у нас будет сценарий А или Б, можно не тестировать. Хотя данные показывают, что открытие школ приводит к росту числа случаев. Если количество новых случаев будет больше 200 на 100 000 жителей, то никакой безопасности не будет. Беспокоят такие новости со стороны министерства. Я не понимаю, почему надо отказываться от уже проверенных действующих мер. Ведь речь идет о безопасности детей", – заметил ученый.