В Литву пришел опасный штамм гриппа, врач рассказала о первых симптомах

Наступила осень, похолодало, поэтому появились благоприятные условия для распространения разных инфекций. Грипп – очень опасная сезонная болезнь.
"Мы ежегодно получаем новую вакцину, перед этим в Европе проводят исследования, выясняют доминирующие штаммы, после этого производят вакцину. Сейчас получена четырехвалентная вакцина, она очень эффективна и не имеет какого-либо серьезного побочного действия", – сказала Шертвитене.
"В прошлом году мы прививали людей отдельно вакциной от гриппа, отдельно от коронавируса, сейчас мы знаем, что можно делать обе прививки в один день. Люди хорошо переносят эти прививки, одна вакцина может усилить действие другой", – сказала врач.
Грипп проявляется внезапно – сначала быстро повышается температура. После этого появляется ломота в костях, мышечные боли, головная боль, болят глазные яблоки. Потом начинается насморк, боль в горле, сухой кашель.
"После появления первых симптомов человека надо изолировать, чтобы он не заразил других. Лечить надо симптомы, принимать таблетки от температуры. Но температуру сбивают, только если она поднимается выше 38,5 градусов. Кроме того, надо полоскать горло, пить витамины C и D, цинк, чаи, есть мед, имбирь", – сказала Шертвитене.
Лучше всего сделать прививку от гриппа, она защитит от тяжелого течения болезни.
От гриппа в Литве бесплатно прививают людей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, беременных. Для получения бесплатной прививки надо обращаться в свою поликлинику.
Если человек хочет привиться платно, может обращаться в любую поликлинику или в аптеку, где есть прививочный кабинет.
Чтобы сделать прививку от COVID-19, надо звонить в регистратуру любой поликлиники или регистрироваться на вакцинацию на сайте koronastop.lrv.lt или в системе ipr.esveikata.lt.