В Литву пришел опасный штамм гриппа, врач рассказала о первых симптомах

Наступила осень, похолодало, поэтому появились благоприятные условия для распространения разных инфекций. Грипп – очень опасная сезонная болезнь.

"Мы ежегодно получаем новую вакцину, перед этим в Европе проводят исследования, выясняют доминирующие штаммы, после этого производят вакцину. Сейчас получена четырехвалентная вакцина, она очень эффективна и не имеет какого-либо серьезного побочного действия", – сказала Шертвитене.

"В прошлом году мы прививали людей отдельно вакциной от гриппа, отдельно от коронавируса, сейчас мы знаем, что можно делать обе прививки в один день. Люди хорошо переносят эти прививки, одна вакцина может усилить действие другой", – сказала врач.

Грипп проявляется внезапно – сначала быстро повышается температура. После этого появляется ломота в костях, мышечные боли, головная боль, болят глазные яблоки. Потом начинается насморк, боль в горле, сухой кашель.