В Литву приезжает легендарный "горец" Дункан Маклауд: состоятся встречи и дискуссии

Актер Эдриан Пол приезжает в Литву. 25-26 мая он приглашает на встречу в Litexpo – на мероприятии Comic Con Baltics 2024 powered by Samsung.
У посетителей мероприятия будет возможность принять участие в дискуссиях, задавать актеру вопросы, больше узнать о его личном опыте. Поклонники смогут получить автограф Эдриана Пола и даже сделать фото с ним.
Эдриан Пол начал актерскую карьеру в 1987 году. За это время в театре и кино он создал больше 70 персонажей. Актер продолжает активно сниматься. Сейчас он работает сразу над шестью разными проектами.
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