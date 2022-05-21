День субботы ожидается не только пасмурный и влажный, но и прохладный, максимальная температура воздуха достигнет 9-14 градусов, местами в восточной части страны может потеплеть до 15-16 градусов, возможны грозы.
В ночь на воскресенье вихрь низкого давления пройдет немного в стороне от Литвы. Дождь будет менее обильным, однако почти повсеместно. Ветер северо-западный, северный, местами усилится до 15 м/с. Ночью температура понизится до 5-10 градусов.
В воскресенье местами пройдут кратковременно дожди. Ветер стихнет. Термометры покажут 12-17 градусов тепла.
В понедельник ситуация улучшится, в стране на короткое время установится антициклон, что приведет к сухой погоде. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла.
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