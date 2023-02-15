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В среду днем погоду в Литве обусловит антициклон, однако над страной будет пасмурная его часть, будет тепло. Во многих районах небо будет закрыто толстым слоем облаков, только на востоке местами, возможно, появится солнце. Местами даже днем ожидается туман.
В Литву придет похолодание: перемены начнутся ближе к выходным
© DELFI / Robertas Narmontas

Днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В четверг ночью небо будет облачным, местами возможны небольшие осадки. Местами ожидается туман. Ночью будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В четверг днем облака рассеются, только на западе местами возможны прояснения. Местами ожидаются небольшие осадки, в основном мокрый снег и дождь. Воздух прогреется до 0-5 градусов тепла.

В пятницу над страной пройдет атмосферный фронт, поэтому в разных районах ожидаются осадки - мокрый снег и дождь. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 1-6 градусов тепла.

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