В Литву придет похолодание: перемены начнутся ближе к выходным

Днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В четверг ночью небо будет облачным, местами возможны небольшие осадки. Местами ожидается туман. Ночью будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В четверг днем облака рассеются, только на западе местами возможны прояснения. Местами ожидаются небольшие осадки, в основном мокрый снег и дождь. Воздух прогреется до 0-5 градусов тепла.
В пятницу над страной пройдет атмосферный фронт, поэтому в разных районах ожидаются осадки - мокрый снег и дождь. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 1-6 градусов тепла.
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