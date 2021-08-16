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В Литву прибыло полсотни новых бронированных внедорожников боевой поддержки, которые страна два года назад закупила у США, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
В Литву прибыло полсотни новых военных бронированных внедорожников
© KAM

Они прибыли из США в Германию, а оттуда - в Литву.

Всего Литва приобрела 200 внедорожников JLTV (англ. Joint Light Tactica Vehicle).

"Бронированные внедорожники JLTV имеют особую важность для мобильности ВС Литвы и повышения безопасности военнослужащих, а также это хороший шаг в сторону дальнейшей модернизации армии Литвы. Возможность сотрудничества с американцами в приобретении этого оборудования отражает уровень нашего сотрудничества с США", - в пресс-релизе министерства цитируется министр обороны Арвидас Анушаускас.

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Первые внедорожники получили подразделения в Рукле и Казлу Руде. Уже подготовлено несколько десятков водителей этих машин, 15 механиков.

Внедорожники JLTV произвела американская компания Oshkosh Defence, договор заключен с правительством США на сумму 145 млн евро.

Все внедорожники будут поставлены в Литву до 2024 года.

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