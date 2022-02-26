В Литву прибыли первые беженцы из Украины

Гуманитарное положение в Украине непростое. В направлении границы стоят большие заторы, люди стоят в очередях больше суток.

Согласно данным украинских источников, сегодня ночью часть людей, которые из Киева пытались добраться до Львова, провели ночь в машинах или под открытым небом.

В направлениях, в которых едут люди, кончаются запасы газа и бензина, еще есть немного дизельного топлива.

Ясюкявичюс просит ехать к границам с Польшей, там украинцев встречают поляки и чехи, людям дают теплую одежду, там сосредоточено достаточное количество транспорта. Кроме того, украинцы едут на своем транспорте, транспорт им пока не нужен.

В пятницу вечером Ясюкявичюс обратился к жителям нашей страны и попросил не мешать работе такими вопросами, как заявки на перевозку собак из Украины. Сейчас занимаются спасением людей.

Однако в Литве уже собирают помощь и волонтеров, которые помогут с транспортировкой домашних животных.

"Просим о сплочении в это тяжелое для Украины время. Мы получили заявку из служб о принятии животных из военной зоны. Места не хватает, поэтому просим о помощи в установке вольеров и будок. Встречаемся завтра, возьмите с собой инструменты", – сообщается на сайте Keturkojo viltis.