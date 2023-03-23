В Литву прибыли около 150 солдат португальской армии: на совместных учениях они будут тренироваться до июня

Как говорится в сообщении, португальские солдаты и военнослужащие подразделений Литовской армии будут тренироваться выполнять миссии инфильтрации и эксфильтрации на боевых катерах, задачи по штурму объекта и разные разведывательные задачи, также примут участие в учениях по боевой стрельбе. Ротационные силы будут размещены на Полигоне им. бригадного генерала Повиласа Плехавичюса в Кайряй.

В четверг в Клайпедский морской порт из Португалии прибудет военная техника – внедорожники, грузовики и боевые катера.

В сообщении напоминают, что ротационные силы Португалии прибывают в Литву с 2015 г. по программе НАТО "Assurance Measures" (Меры обеспечения). "Assurance Measures" – это воздушные, морские и сухопутные меры в центральных и восточноевропейских странах НАТО, направленные на обеспечение безопасности стран-союзников после аннексии Крыма. Это важная демонстрация солидарности в обеспечении безопасности восточного фланга НАТО и сдерживания. Португалия активно участвует в мерах безопасности НАТО в Литве, как за счет ротации морских сил, так и за счет участия в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.